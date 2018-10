Un changement fiscal très défavorable pour la Liga ?

Une réforme fiscale est à l'étude en Espagne. Sous la pression du PSOE et de Podemos, les revenus supérieurs à 130 000 euros pourraient être taxés de 2 points de plus tandis que les revenus supérieurs à 300 000 euros seraient taxés de quatre points de plus. Les conséquences ne sont évidemment pas neutres et selon le Mundo Deportivo 750 joueurs ou membres des staff des clubs seraient touchés si ce texte était voté dans le budget 2019.

Cela aurait évidemment des conséquences pour les clubs en général mais également pour l'attractivité des clubs espagnols et de la Liga. A suivre...