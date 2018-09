Real Madrid: Vinicius dans le groupe

Julen Lopetegui a décidé d'emmener les 22 joueurs disponibles pour le déplacement à Séville, ce mercredi à 22 heures pour le compte de la 6e journée de Liga. Ce n'est évidemment pas le cas de Isco, opéré d'une appendicite aiguë mardi. En revanche, Vinicius fera partie du voyage. Le jeune Brésilien a jusque-là évolué avec l'équipe réserve du club. Il pourrait donc figurer sur le banc. Ce n'est évidemment pas certain puisque l'entraîneur devra écarter 4 joueurs.

Le groupe des 22:

Gardiens: Courtois, Navas et Casilla

Défenseurs: Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et Reguilon

Milieux: Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, Marcos Llorente, Asensio et Ceballos

Attaquants: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vazquez et Vinicius