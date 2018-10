Real Madrid: Varane titulaire, Benzema sur le banc contre Levante

Titulaire 4 jours plus tôt avec l'équipe de France face à l'Allemagne (2-1), Raphaël Varane enchaîne et débute à nouveau ce samedi le match de la 9e journée de Liga que dispute à Santiago-Bernabeu le Real Madrid face à Levante (13h). Le champion du monde est associé à Sergio Ramos dans l'axe d'une défense merengue, qui enregistre la titularisation d'Alvaro Odriozola en l'absence de Daniel Carvajal, blessé. Karim Benzema, lui, n'était évidemment pas concerné par cette fernière fenêtre internationale, mais l'attaquant débute pourtant sur le banc des remplaçants aux côtés de ses coéquipiers Toni Kroos et Gareth Bale. Le Real est à la recherche d'une première victoire après 2 défaites et un nul sur le front de la Liga.