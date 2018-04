Real Madrid : Un nouveau rôle pour Benzema ?

La victoire (1-2) du Real Madrid, dimanche, à Malaga pourrait marquer le début d’une révolution pour Karim Benzema. Malgré l’absence de Cristiano Ronaldo, mis au repos, l’attaquant français n’a pas retrouvé le chemin des buts. Et pour cause, celui qui ne compte que huit buts à son actif en 36 matches depuis le début de la saison, a semblé se désintéresser de son rôle de buteur.

Particulièrement collectif, l’ancien Lyonnais s’est en effet évertué à jouer pour les autres, multipliant les passes pour ses partenaires en attaque. Selon AS, le Français a ainsi signé pas moins de 31 passes dans le camp adverse, soit plus que certains de ses compères du milieu de terrain. Et l’une d’elles, délivrée en pleine surface pour Isco après un double contact, a été à l’origine du but de Casemiro sur le 2-0.

"Lui aussi aimerait bien mettre des buts." Zinédine Zidane

Un rôle taillé sur mesure

Une fois n’est pas coutume, Zinédine Zidane n’a d’ailleurs pas été le seul à souligner ce travail de l’ombre pour le collectif. AS, souvent prompt à critiquer l’attaquant tricolore, a en effet également mis en avant le nouveau rôle tenu par Karim Benzema, même si cela semble par défaut. "Benzema se réinvente en une espèce de milieu de terrain, presque par obligation, est-il ainsi écrit dans le quotidien madrilène. Le Français semble avoir abandonné tout espoir d’inscrire des buts comme un vrai numéro neuf. À la Rosaleda, il a préféré rester dans le rôle que son entraîneur évoquait lors de sa prolongation de contrat: 'un attaquant moderne, ce n’est pas uniquement marquer des buts'.»

Mais Zinédine Zidane n’a pas pour autant abandonné l’espoir de voir son compatriote retrouver son costume de buteur. "Lui aussi aimerait bien mettre des buts. Karim est un bon joueur, il joue bien avec les autres. Il a eu des occasions de marquer, mais il faut être patient. Il a très bien joué et il ne lui a manqué que le but. C’est compliqué au niveau des buts cette saison, mais il reste encore des matches à jouer", a en effet affirmé l’ancien champion du monde.

Le Real et Isco faciles à Malaga :