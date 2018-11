Real Madrid: Solari s’offre un record

Entraîneur intérimaire au Real Madrid depuis le licenciement de Julen Lopetegui lundi dernier, Santiago Solari s’offre un record anecdotique.

Avec l’Argentin sur le banc, les Merengues ont enchaîné une victoire en Coupe du Roi, contre Melilla (4-0), et une autre en Liga, devant Valladolid (2-0), et aucun autre coach n’avait commencé avec deux matches sans but encaissé depuis Luis Carniglia en 1957.

Pour rappel, l’arrivée d’Antonio Conte semble désormais écartée et Florentino Pérez étudie d’autres pistes.