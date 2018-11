Real Madrid-Solari: "Sergio Ramos est un grand capitaine et un homme honnête"

La prestation de Sergio Ramos a été critiquée lors du succès en Ligue des champions à Plzen (5-0). La faute commise sur Milan Havel (nez cassé) a évidemment été très commentée. Ce samedi, son entraîneur Santiago Solari n'a pas hésité à prendre sa défense. "Sergio Ramos est un grand capitaine. Un homme honnête qui fait son travail à la perfection. Mais dans un sport avec des gars de 90 kilos, c'est normal qu'il y ait des coups. Le football est un sport de contact et l'action de Sergio Ramos est involontaire. Et je crois savoir qu'à lui, on lui a cassé le nez 3 fois", a plaidé l'Argentin en conférence de presse.