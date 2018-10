Real Madrid: Lopetegui pas inquiet pour son avenir

Pour la première fois depuis 1985, le Real Madrid, battu par Alavés samedi soir (1-0), a enchaîné un quatrième match de rang sans marquer. Ce qui place forcément son nouvel entraîneur, Julen Lopetegui, dans une position inconfortable.

"Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Ça, c’est votre boulot et je suis sûr que vous allez vous en occuper, a déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse. Je dois être extérieur à tout ça. On est en octobre et on doit rester calmes durant cette mauvaise période. Le message aux supporters, c’est que les joueurs bossent comme des bêtes depuis trois mois et qu’ils vont retrouver le chemin de la victoire."