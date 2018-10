Real Madrid: Guti pour remplacer Lopetegui ?

Julen Lopetegui n'est pas encore destitué que les noms de ses remplaçants potentiels fusent déjà. Alors que El Pais annonce que Florentino Perez a contacté l'agent d'Antonio Conte dès après le revers à Séville (0-3) à la fin du mois de septembre...

Si Lopetegui devrait au moins tenir sa place jusqu'à la semaine prochaine et le Clasico à Barcelone, AS annonce que le président du Real Madrid songe à Guti qui s'occupait des équipes de jeunes madrilènes et qui est depuis cette saison entraîneur-adjoint à Besiktas. Son idée étant de profiter de sa proximité avec une partie de l'effectif et de sa connaissance des arcanes du club...