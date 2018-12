Real: Benzema et Varane titulaires face à Gameiro et Coquelin

En difficulté en Liga, le Real Madrid reçoit Valence à Santiago-Bernabeu, ce samedi lors de la 14e journée (20h45). Santiago Solari doit composer avec plusieurs absences dont celle de Marcelo. Reguilon est titulaire au poste de latéral gauche.

Varane et Ramos sont là en défense centrale. Au milieu de terrain, Ceballos et Llorente accompagnent Modric. En attaque, Vazquez et Bale entourent Benzema. En délicatesse avec son entraîneur, Isco est sur le banc.

Du côté des visiteurs, Gameiro est associé à Mina en attaque. Coquelin est là au milieu. Diakhaby est remplaçant comme Batshuayi et Kondogbia.

Este es nuestro XI INICIAL para el #RealMadridValencia



¡A por todas! #AmuntValencia pic.twitter.com/9YeCFF3otA — Valencia CF (@valenciacf) 1 décembre 2018

