Piqué refait la tactique, Valverde est furieux

On aurait dit un gamin dans une cour d’école. Le Barça est mené, Gerard Piqué décide de devenir attaquant de pointe. Et tant pis pour les autres ou pour la mise en place tactique de son entraîneur Ernesto Valverde. Mais comme le défenseur international est écouté à Barcelone, il a fait plus que monter, il a organisé les choses sur le terrain. Movistar+ a ainsi révélé les propos de Piqué qui a notamment expliqué à ses coéquipiers: "Que Ivan reste un peu, moi je monte !"

Son entraîneur n’était évidemment pas d’accord et la chaîne de télévision espagnole a ainsi pu capter le propos du technicien: "Mais tu vas où encore, put…". On comprend mieux son inquiétude quelques instants plus tard. Piqué perd en effet un duel contre Bartra et sur le contre, Rakitic compense, commet une faute et écope d’un second jaune synonyme d’expulsion.

Quelques instants plus tard, Valverde, "Ils vont nous en mettre un autre Gerard" ! L’entraîneur voulait que son défenseur fasse le boulot de… défenseur quand lui misait sur une remontée qui n’aura finalement pas lieu. Pour ne rien arranger, Piqué s’est pris la tête avec Vidal après lui avoir «piqué» un ballon devant le but sans cadrer avant de récriminer un Luis Suarez qui l’a envoyé promener sans ménagement. Une dure soirée…