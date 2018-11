Luis Enrique appelle Jordi Alba !

Et finalement Jordi Alba va retrouver la sélection. Boudé par Luis Enrique depuis sa prise de fonction, le latéral du FC Barcelone fait cette fois partie de la liste livrée ce jeudi par le sélectionneur. L'Espagne va affronter la Croatie à Zagreb le 15 novembre puis la Bosnie en amical à Las Palmas le 18 novembre.

Parmi les choix de Luis Enrique on peut également noter les absences de Nacho, Bartra ou Paco Alcacer. A l'inverse, Brais et Mario Hermoso vont découvrir la sélection nationale.

IT'S OUT!! @LUISENRIQUE21 unveils 24-man call-up for games against Croatia and Bosnia-Herzegovina#UnaNuevaIlusión



