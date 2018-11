Liga: Valladolid et Eibar dos à dos

Valladolid et Eibar ne sont pas parvenus à se départager, samedi, lors de leur rencontre pour le compte de la 12e journée de Liga. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0) malgré l'expulsion du défenseur d'Eibar Anaitz Arbilla pour un deuxième carton jaune à la 73e minute de jeu. Valladolid prend la 7e place à Levante, battu par la Real Sociedad (1-3) vendredi, et revient provisoirement à hauteur du Real Madrid, qui affrontera le Celta Vigo dimanche. Eibar pointe pour sa part au 12e rang, à cinq points de la zone rouge.