Quatre jours avant le derby madrilène contre le Real, à Bernabeu, l’Atletico a aisément disposé de Huesca ce mardi dans le cadre de la 6e journée de Liga. Les Matelassiers se sont imposés 3-0 avec des buts signés Griezmann (16e), Partey (29e) et Koke (33e), ce dernier ayant alors bénéficié d’une passe décisive de Lemar. Les Colchoneros remontent ainsi provisoirement en troisième position, à deux longueurs du Barça et du Real qui affronteront respectivement Leganes et le FC Séville mercredi.