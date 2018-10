Liga: L’Atletico prend les commandes

Au lendemain de la défaite du Real Madrid face à Alavés (0-1), et avant le match du Barça face à Valence (ce dimanche soir, à 20h45), l’Atletico de Madrid a profité de sa victoire obtenue face au Betis Seville (1-0) pour prendre provisoirement les commandes de la Liga. Pas de but d’Antoine Griezmann, mais une réalisation décisive d’Angel Correa (sur un service de Thomas Lemar) a permis aux Colchoneros de l’emporter à domicile. Pour Diego Simeone et ses hommes, c’est un 7e match consécutif sans défaite, toutes compétitions confondues.