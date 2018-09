Liga: Eibar s'impose, Vigo craque sur la fin

Après la victoire d'Alaves un peu plus tôt dans l'après-midi sur la pelouse du Rayo Vallecano (5-1), deux autres matches ont eu lieu ce samedi après-midi à l'occasion de la cinquième journée de Liga.

En avance de deux buts à vingt-cinq minutes de la fin de la rencontre grâce notamment à un doublé de Iago Aspas, le Celta Vigo a craqué en fin de match face à Valladolid (3-3) et un but signé Leonardo Suarez à la 94ème minute de jeu. Un match nul qui permet tout de même à Vigo de rester 4ème au classement à quatre points du leader, le FC Barcelone, tandis que Valladolid reste dans la zone rouge, 18ème.

Dans l'autre rencontre de ce samedi, Eibar, grâce à un but de Kike au retour des vestiaires (52ème), s'impose à domicile face à Leganes, 1-0. Grâce à ce succès acquis sur la plus petite des marges, le club basque signe un troisième match sans défaite et remonte à la septième place au classement. De son côté, Leganes, toujours à la recherche de sa première victoire cette année en Liga, enchaîne avec une troisième défaite de suite et conserve la place de lanterne rouge du championnat espagnol.