Lenglet: Pas de problème avec Dembélé

Au cours d'un long entretien accordé à Goal ce mercredi, Clément Lenglet est revenu sur son intégration au sein du FC Barcelone, évoquant également Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Bien que son coéquipier français ait été écarté du groupe pour "des raisons techniques" par Ernesto Valverde lors du match face au Betis (défaite des Blaugrana, 4-3), Lenglet pense qu'il n'y a, en réalité, aucun problème : "Il était malade et n'a pas pu participer aux entraînements et le coach a choisi un autre joueur. Ce sont des choses qui arrivent en football, mais nous travaillons tous dans le même but." Il faut donc espérer un prompt rétablissement de l'avant-centre barcelonais.