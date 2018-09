Le Real gagne sans convaincre

Les matches se suivent et ne se ressemblent pas pour le Real Madrid. Normal, puisque Julen Lopetegui avait décidé de remanier largement son onze après le probant succès (3-0) face à l'AS Rome en Ligue des champions mercredi. Samedi, la réception de l'Espanyol Barcelone (1-0) a donné lieu à un spectacle bien plus poussif et nettement moins maîtrisé.

Le Real, qui a joué sans un élément-clé par ligne (Marcelo, Toni Kroos et Gareth Bale), n'a pas montré grand-chose d'enthousiasmant et a dû son salut à Marcos Asensio. Servi à la limite du hors-jeu après une passe déviée par un défenseur catalan, le gaucher madrilène trompait proprement Lopez d'une frappe croisée (1-0, 41e). En-dehors de cette finition nette et sans bavure, le Real s'est montré brouillon et aurait passé une bien plus mauvaise soirée face à un adversaire plus entreprenant.

Karim Benzema et Raphaël Varane, déjà présents face à la Roma, n'ont pas non plus été étincelants. Seules les passes chirurgicales pas toujours bien exploitées de Luka Modric ont été conformes aux standards merengues. Qu'importe, dans cette saison que beaucoup voient comme une transition compliquée après trois années sous la houlette de Zinedine Zidane, les trois points étaient fondamentaux. Le match nul (1-1) sur la pelouse de Bilbao lors de la précédente journée a déjà pénalisé le Real au classement et ce statut de leader acquis à Bernabeu samedi est précaire. Dimanche, le Barça accueille Girona et devrait remettre de l'ordre dans la maison...