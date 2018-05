Le Camp Nou a fait ses adieux à Iniesta

Il y a 22 ans de cela, Andres Iniesta débarquait à la Masia pour parfaire son apprentissage de footballeur. Avec la carrière que l’on sait, débutée parmi les pros en 2002 et jalonnée notamment de neuf titres de champion d’Espagne, six Coupes du Roi, quatre sacres en Ligue des champions ou encore trois Coupes du monde des clubs. En tout et pour tout, l’enfant de Fuentealbilla a remporté pas moins de 32 trophées avec le Barça, se classant notamment deuxième du Ballon d’Or 2010, l’année où il fut champion du monde avec l’Espagne. C’est dire le monument qui a fait ses adieux au Camp Nou ce dimanche.

Pour l’occasion, le FC Barcelone, fraîchement sacré champion d’Espagne, recevait la Real Sociedad. Avec à la clef un ultime succès – le 28e de la saison, pour un seul revers – scellé sur un but unique et superbe de Coutinho (57e). Une anecdote tant les Catalans auront joué pour leur divin chauve. Un Andres Iniesta acclamé du coup d’envoi à sa sortie du terrain à la 82e minute – en larmes. "C’était un moment unique, il y avait tant d’émotion que l’arbitre aurait pu arrêter le match quand Andres a quitté la pelouse, soufflait à chaud Ivan Rakitic sur l’antenne de beIN SPORTS. Dès qu’on approchait de la surface adverse, on essayait de le trouver, c’était son match. Je lui souhaite une belle fin de carrière, il a encore des choses à vivre sur le terrain !"

"Ce ne sont pas des jours heureux pour moi, mais j’ai envie que dimanche arrive vite pour dire au revoir à tout le monde au Camp Nou", avait confié Andres Iniesta plus tôt dans la semaine. Le Camp Nou n’a pas manqué d’honorer son joyau – tifo et pasillo à l’appui pour saluer l’exceptionnel itinéraire de Don Andres. "Infinit Iniesta" a-t-on pu lire dans les travées de l’enceinte blaugrana ce dimanche. Le voilà au panthéon du Barça. Pour l’éternité.