Le 4 à la suite du Barça !

La terrible désillusion du FC Barcelone en Ligue des champions à Rome (3-0 en quart de finale retour) n’a qu’une dizaine de jours, mais cela semble désormais oublié. Le peuple catalan peut célébrer ce samedi soir la 30e Copa del Rey du club et même la 4e consécutive, après une victoire bien facile contre Séville (0-5), samedi à Madrid. Les hommes d’Ernesto Valverde sont proches du titre en Liga, même s’il reste encore un Clasico à gagner, dans deux semaines au Camp Nou.

On regrettera néanmoins que la rencontre, disputée au Wanda Metropolitano, l'antre de l'Atletico, n’a jamais eu l’allure d’un choc. Devant une formation andalouse amorphe et brouillonne, les Blaugranas ont empilé les buts. Luis Suarez s’est offert un doublé, sur un petit centre de Philippe Coutinho (14e) et à la sortie d’un superbe une-deux avec Lionel Messi (40e). "La Pulga" a également fait trembler les filets, lorsqu'il a été servi en retrait par une talonnade de Jordi Alba (31e).

Andrés Iniesta est ensuite sorti de sa boite magique pour illuminer la soirée barcelonaise. Lancé par Messi, le capitaine a poussé le ballon au fond des filets, après avoir feinté le portier adverse, Soria (52e). Alors que son départ pour la Chine pourrait être officialisé d’ici peu, le milieu de 33 ans s’offre ainsi son 31e trophée en club. Le public, supporters sévillans compris, lui a réservé une superbe ovation. Philippe Coutinho, sur penalty (69e), a clos la marque pour ce Barça qui se consolera largement avec un doublé Coupe-championnat.