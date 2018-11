La Liga : Une défense gruyère au Barça

18 buts encaissés en 12 matches de Liga, cela n’était plus arrivé au FC Barcelone depuis la saison 1974-1975 ! C’est dire si les soucis rencontrés par l’équipe d’Ernesto Valverde, battue à domicile par le Betis dimanche (3-4), sont importants. Alors, certes, le Barça profite notamment des problèmes du Real Madrid pour pointer en tête de la Liga mais cela ne peut pas complètement occulter la réalité d’une situation forcément compliquée.

"On sait qu’on a des problèmes. On doit s’améliorer en équipe. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas encaissé autant de buts. C’est un problème global, avec des choses basiques qu’on doit tous améliorer", a plaidé Gerard Piqué pour le Mundo Deportivo. De fait, le Betis Séville a clairement appuyé là où ça fait mal en inscrivant 4 buts pour l’emporter et mettre fin à une série de 42 matches sans défaite en Liga au Camp Nou. Le Barça n’avait jamais encaissé 4 buts à domicile avec Messi sur le terrain et cela n’était globalement plus arrivé depuis 2003 et un match contre le Deportivo La Corogne.

"Il y a des fois, on effectue un pressing mais pas tous ensemble et les rivaux, placés entre les lignes, ont le temps de se retourner et cela nous met en danger. Par exemple, on aurait pu arrêter leur deuxième but", ajoute Piqué. Ernesto Valverde attend énormément du retour de Samuel Umtiti en charnière. Mais cela ne résoudra pas tous les maux d’un Barça qui va devoir trouver des solutions collectives s’il ne veut pas tout perdre cette saison.