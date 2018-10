Il n'aura finalement dirigé le grand Real que le temps de quatorze matches... Ce lundi soir, Julen Lopetegui a officiellement été démis de ses fonctions par les dirigeants du Real Madrid, au lendemain d'une déroute en Catalogne, sur la pelouse du Camp Nou, face aux rivaux du FC Barcelone (5-1). L'ancien gardien de but, arrivé dans la confusion cet été alors qu'il était encore sélectionneur de l'Espagne et préparait la Coupe du monde, avec la lourde charge de faire oublier Zinédine Zidane, s'en va tête basse, et sur une défaite humiliante. Pire encore, il n'aura comptabilisé que six victoires toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue des champions, et restera sur un bilan de cinq matches consécutifs sans succès en Liga.

Sa situation était devenu intenable, et l'intéressé a en quelque sorte été libéré ce lundi soir. "Le conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni aujourd'hui, le 29 octobre 2018, a accepté de mettre fin au contrat liant l'entraîneur Julen Lopetegui au club, confirme un communiqué officiel. Cette décision, adoptée à partir du plus haut niveau de responsabilité, vise à changer la dynamique de l'équipe première, alors que tous les objectifs de cette saison sont encore réalisables. Le club remercie Julen Lopetegui et toute son équipe technique pour leurs efforts et leur travail et leur souhaite le meilleur dans leur carrière professionnelle". Et pour justifier son éviction, s'il en était besoin, les Merengues ajoutent: "Il existe une grande différence entre la qualité de l'effectif du Real Madrid, qui compte 8 joueurs nommés pour le prochain Ballon d'or, une chose sans précédent dans l’histoire du club, et les résultats obtenus à ce jour".

C'est un ancien de la maison (2000-2005) qui doit désormais jouer les pompiers de service, en l'occurrence Santiago Hernan Solari, qui dirigeait jusque-là l'équipe réserve, le Castilla. Le technicien argentin de 42 ans n'est pour l'heure présenté que comme un intérimaire. Mais si d'aventure Florentino Pérez ne trouve pas le candidat idéal et faisant l'unanimité, à l'inverse d'Antonio Conte notamment, l'expérience pourrait tout à fait se prolonger...



Benji Tiki-Taka : "Le loupé de Benzema, le tournant du Clasico"