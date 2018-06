Hazard et De Gea au cœur du départ de Zidane ?

Après avoir terminé sa carrière de joueur sur un coup de boule donné à Marco Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, Zinédine Zidane semble également avoir décidé de claquer la porte du Real Madrid sur un coup de tête. Car si l’ancien champion du monde avait fait part de sa fatigue au cœur de l’hiver, la décision du Français de quitter le club merengue cinq jours après un nouveau triomphe en Ligue des champions aurait été prise après un échange anodin avec Florentino Perez au sujet du prochain marché des transferts.

Depuis l’annonce du départ fracassant de ZZ, la presse espagnole a déjà assuré à plusieurs reprises que l’omnipotence du président madrilène sur le recrutement merengue était une des causes principales du renoncement de l’ancien Ballon d’Or, citant notamment l’exemple de Kepa, le gardien de l’Athletic Bilbao que le Real a tenté de recruter cet hiver, ou de Cristiano Ronaldo, que le grand patron de la Maison Blanche a récemment envisagé de laisser partir.

Mais à en croire le Sun, ce sont deux nouveaux désaccords qui auraient provoqué le départ précipité de Zinédine Zidane. L’un concernait Eden Hazard, dont le Français entendait faire la priorité du recrutement madrilène cet été, et l’autre David De Gea, que Florentino Perez souhaiterait recruter alors que son désormais ex-entraineur entendait s’appuyer sur Keylor Navas et son fils Lucas. Deux désaccords de trop pour le Français qui aurait alors lancé à son président "C’est fini, vous pouvez vous charger de l’équipe." Quelques heures plus tard, le dirigeant madrilène ne pouvait que confier sa surprise devant les micros. "C’est une décision inattendue pour moi", reconnaissait-il.