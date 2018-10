Griezmann ne lâche pas le Ballon d'Or

Le Ballon d'Or continue de faire rêver Antoine Griezmann. L'attaquant français n'en démord pas, il se pense capable de glaner le plus prestigieux des trophées individuels. Et si ce n'est pas cette année, bien qu'il pense le mériter, ce sera un autre jour. Régulièrement cité parmi les favoris avec quelques compatriotes (Raphaël Varane et Kylian Mbappé) et le milieu de terrain croate Luka Modric, Griezmann a les yeux qui brillent à chaque évocation du globe doré. Dans une interview accordée à Marca ce week-end, celui qui a remporté la Ligue Europa et la Coupe du monde la saison passée en inscrivant 35 buts en 64 matches toutes compétitions confondues - a répété son ambition. Avec un motif invoqué qui va au-delà de la simple satisfaction personnelle.

"Gagner le Ballon d'Or avec l'Atletico Madrid me permettrait d'entrer dans son histoire. Et être un joueur historique pour son club, ce serait un rêve et une fierté. C’est ce que je veux, ce que je cherche. Je suis un homme très ambitieux et j’en veux toujours plus", a prévenu le Mâconnais. De quoi légitimer sa décision de rester chez les Colchoneros malgré l'intérêt du Barça juste avant le Mondial en Russie.

Les déclarations d'Antoine Griezmann sur son envie d'être considéré comme un joueur de la même envergure que Messi et Ronaldo avaient beaucoup fait réagir. On se souvient notamment de la sortie de Jorge Valdano à son sujet il y a quelques semaines. "Griezmann veut s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo, mais personne ne l'y a invité". Qu'importe, lui aspire à la même grandeur. "J'aimerais bien avoir un jour un musée avec mes maillots et mes trophées", a-t-il même lancé. Griezmann saura le 3 décembre prochain si les journalistes invités à voter - ils ont jusqu'au 9 novembre - l'ont plébiscité ou non.