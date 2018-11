Si certains avaient encore des doutes, ils sont désormais levés... Il y a bien un problème Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Depuis l'entame de l'exercice en cours, l'attaquant international tricolore, malgré des débuts prometteurs, défraye la chronique de l'autre côté des Pyrénées. Dans les médias locaux, c'est le plus souvent son attitude qui est pointée du doigt. Les retards s'accumulent pour l'international tricolore, et ce comportement désinvolte se traduit par des performances globalement décevantes sur le pré.

Didier Deschamps, à l'entame du rassemblement international de ce mois de novembre, a lui aussi piqué le joueur formé au Stade Rennais. "Ousmane est avec nous depuis un moment et c’est vrai qu’il est coutumier du fait sur les retards", a concédé le sélectionneur de l'équipe de France. Avant le double champion du monde, c'est Gerard Piqué qui avait publiquement critiqué son jeune partenaire en Catalogne. "Nous devons l'aider à comprendre que le football est un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Je suis convaincu qu'il va s'améliorer dans son comportement et que les décisions prises par le coach vont l'aider. Nous sommes ici pour l'aider, il est jeune. Nous avons aussi été jeunes, et nous avons également commis des erreurs…". Si Ousmane Dembélé n'a pas compris le message, que faire de plus ?

D'autant que, ce lundi, à la veille de France-Uruguay, match amical programmé au Stade de France, Luis Suarez s'est lui aussi chargé d'avertir le Français. "Être footballeur est un réel privilège, a déclaré le Blaugrana face à la presse. Ousmane devrait se concentrer sur le football. Il existe dans le vestiaire du Barça de nombreux exemples de professionnalisme, et il doit s'en inspirer". Charge désormais à Ousmane Dembélé, crédité d'une entrée en jeu inconsistante vendredi dernier aux Pays-Bas avec les Bleus (2-0), de prouver qu'il a pris conscience de ce problème de taille.