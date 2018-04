Une finale de rêve et un 31e trophée dans son armoire. Titulaire avec le FC Barcelone samedi soir lors de la finale de la Coupe du Roi contre Séville, Andrés Inieste a largement participé au succès des siens 5-0 au Wanda Metropolitano de Madrid. Auteur d’un magnifique but, le quatrième de la formation catalane, l’international espagnol a ensuite eu le droit à une ovation de la part du public, supporters sévillans compris, lors de sa sortie à la 88e minute. Car s’il a glané un nouveau Graal, le joueur âgé de 33 ans a certainement disputé sa dernière finale avec les Blaugrana, puisqu’un transfert en Chine cet été semble inévitable.

Un départ acté en Chine ?

Alors forcément, la presse espagnole n’est pas passée à côté de l’occasion pour faire l’éloge du numéro 8 barcelonais, à commencer par les médias catalans. Alors que Sport se charge de féliciter le Barça et Iniesta avec un "Vive le Roi", Mundo Deportivo préfère parler de "champion éternel" en Une de son journal ce dimanche. Les journaux qui se sont finalement montrés les plus gratifiants sont ceux basés à… Madrid. Habitués à parler de l’ennemi juré, le Real Madrid, Marca et As ont eux aussi consacrer leur Une à Andrés Iniesta: "Le dernier empereur" pour le premier, "Iniesta, ne pars pas !" pour le second. Personne n’est donc passé à côté de cette finale pour féliciter le milieu de terrain qui n’a connu que le Barça, puisqu’il est arrivé dans l’équipe professionnelle en 2002 sans jamais la quitter.

Mais cet événement n’a pas été suivi qu’en Espagne. Car même outre-Atlantique, l’Argentine s'y est intéressée. Et plutôt que de parler de Lionel Messi, le journal sportif Olé a souhaité mettre en valeur Iniesta et son "football pur". Nos confrères argentins ont même terminé leur article en parlant de "patrimoine mondial du football". "Une légende du FC Barcelone" pour Globosporte, "un phénomène" selon La Gazzetta dello Sport… La prestation de « Don Andrés » a donc fait le tour du monde. De belles déclarations avant peut-être de le voir s’envoler pour la Chine où le club de Chongqing semble en pole pour l’accueillir.