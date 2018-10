Espagne-Marcos Alonso: "C'était compliqué mais l'arbitre n'a pas aidé"

L'Espagne a été surprise par l'Angleterre ce lundi à Séville dans le cadre de la Ligue des nations (2-3). Un revers marqué par des erreurs individuelles des Espagnoles et des contres aussi tranchants que décisifs de la part des coéquipiers de Kane. "On a réalisé une grande deuxième période mais c'était compliqué d'inverser la tendance et l'arbitre n'a pas aidé non plus. On savait qu'ils aimaient les contres, les espaces. Ils ont su profiter des opportunités", a expliqué Marcos Alonso qui ne doit pas être pressé de retrouver ses coéquipiers de Chelsea.

@marcosalonso03: "Hemos hecho un gran segundo tiempo, pero no pudimos darle la vuelta"



https://t.co/xxaGUDiy7Y#UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/W8fFgHwoYw — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 octobre 2018