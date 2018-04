Bilbao proche de la surprise à Madrid

Un but de Cristiano Ronaldo, dans les dernières minutes de la rencontre (87e), a permis au Real Madrid d'éviter la défaite contre l'Athletic Bilbao (1-1), treizième de LaLiga, ce mercredi au stade Santiago-Bernabéu (33e journée). Où le club basque n'a plus gagné depuis février 2005.

Il a pourtant ouvert le score à la 14e, d'un subtil ballon piqué de son attaquant de pointe Inaki Williams, bien lancé dans le dos de la défense par le milieu Inigo Cordoba, et failli doubler la mise à la 64e, mais son numéro 10 Raul Garcia, l'ancien de l'Atlético, a frappé la transversale de Keylor Navas. Finalement, donc, il n'y a pas eu d'exploit: l'inévitable "CR7", qui avait lui aussi touché la barre (9e), celle d'un Kepa Arrizabalaga des grands soirs, a égalisé en déviant un tir de Luka Modric.

Un match nul logique tant les doubles champions d'Europe en titre, s'ils ont douté à 1-0, ont contrôlé la partie, sans pour autant pouvoir conclure leurs actions. Malheureusement pour eux, ils restent troisièmes, à trois points de l'Atlético, deuxième avec un match en moins, et à 15 du FC Barcelone, le leader et futur champion. Et ce à une semaine jour pour jour de leur demi-finale aller de C1 sur le terrain du Bayern Munich.