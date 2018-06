Barça: La presse catalane se met à genoux pour Dembélé

L’équipe de France a battu l’Italie (3-1), vendredi soir à Nice, en match de préparation à la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). Ousmane Dembélé n’y est pas étranger, lui qui a magnifiquement fini par trouver le chemin des filets de Salvatore Sirigu (après Samuel Umtiti et Antoine Griezmann).

L’ailier du FC Barcelone commence à contenter l’opinion de la presse catalane, laquelle ne l’a pas toujours épargné pour sa première saison avec les Blaugranas allant parfois jusqu'à émettre l'idée d'un départ.

"Il a été victime du prix élevé que le Barça a payé pour lui (105 millions d'euros, hors bonus, N.D.L.R.) et d’une blessure sérieuse (cuisse gauche). Il a peu joué, mais, quand il l’a fait, il a étalé des échantillons de sa qualité et de son potentiel. Il lui faut améliorer les aspects tactiques et disciplines, mais s’en passer serait une erreur majeure. C’est un jeune avec un grand avenir. Il vient de montrer que, en confiance et entièrement remis de ses problèmes physiques, il est l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Que Griezmann arrive ou non, le club doit parier sur lui et l’aider à réussir, le chouchouter et le guider", écrit Mundo Deportivo.