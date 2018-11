Barça: Dembélé aurait agacé son staff

Ousmanne Dembélé semble vivre une saison bien compliquée à Barcelone. Le champion du monde français, rarement titulaire et régulièrement critiqué par la presse espagnole, aurait agacé ses dirigeants jeudi, à en croire les informations de RAC1. Selon le média, Dembélé ne s'est pas présenté à l'entraînement à cause d'une gastro-entérite sans prévenir son club. Conséquence, le staff du Barça aurait eu besoin d'une heure et demie pour comprendre que le Français était resté chez lui, décidant alors d'envoyer les médecins du club à son domicile pour venir constater son état de santé. Ambiance...