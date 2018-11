Barça: Dembélé a manqué une opportunité

Ousmane Dembélé a quitté l'équipe de France sur une victoire face à l'Argentine mardi au Stade de France (1-0). L'attaquant tricolore, très discuté à Barcelone pour un manque d'implication et de professionnalisme, était très attendu. Et selon AS, il a un peu déçu. En effet, ce mercredi, le Barça avait un entraînement facultatif. Et beaucoup au sein du vestiaire pensaient qu'il y participerait afin de montrer son engagement et faire un pas vers une rédemption attendue. Mais Dembélé n'a pas pris la balle au bond en optant pour du repos après cette trêve internationale.