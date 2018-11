Barça: Ce que Valverde attend de Malcom

Buteur en Ligue des champions sur le terrain de l'Inter Milan, l'ancien Bordelais Malcom en veut évidemment beaucoup plus. Mais le Brésilien sait aussi à quoi s'en tenir au sein d'un effectif de qualité où les places sont chères. "Je ne sais pas si ce but fera que j'ai plus de minutes, c'est à l'entraîneur de décider s'il me fait plus jouer pour que j'ai du rythme", a-t-il expliqué pour Catalunya Radio.

Malcom sait néanmoins aussi ce que son entraîneur lui demande de travailler. "Il me dit que je dois m'améliorer défensivement et il faut que je m'améliore", a-t-il ajouté conscient qu'il devra se montrer patient.