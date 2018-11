Atlético Madrid: Lucas Hernandez est de retour, Diego Costa aussi

Diego Simeone a enregistré plusieurs bonnes nouvelles avec les retours de Lucas Hernandez, Diego Costa et Savic dans le groupe. Ils ont pu s'entraîner normalement avec leurs coéquipiers, annonce AS. C'est d'autant plus important que Diego Godin est actuellement blessé et ne sera pas présent pour la reprise du championnat et la réception de Barcelone, samedi pour le compte de la 13e journée de Liga.

✅ Diego Costa

✅ Savic

✅ Lucas

❓ Giménez

❓ Godínhttps://t.co/k1M6iFvLRW — AS (@diarioas) 20 novembre 2018