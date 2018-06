Atletico: Le message de Koke pour Griezmann

Antoine Griezmann a beau avoir pris sa décision quant à son avenir, l’attaquant vedette de l’équipe de France, de passage en conférence de presse ce mardi, a refusé de communiquer son choix, continuant d’entretenir le suspense.

En attendant de connaître le choix de son coéquipier à l’Atlético, Koke n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait du buteur tricolore. "C'est à lui de prendre une décision, il a dit qu'il le ferait avant le Mondial et j'espère qu'elle sera positive pour nous. Pour le niveau qui est le sien mais aussi pour tout ce qu'il apporte au groupe. Il connait le club à la perfection, c'est un excellent joueur et j'espère qu'il va poursuivre l'aventure. Je ne suis pas le seul à le vouloir, tout le peuple rojiblanco est d'accord avec moi", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par AS.