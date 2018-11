Atlético: Blessé, Godin devrait manquer le duel contre le Barça

Une mauvaise nouvelle pour l'Atlético Madrid et Diego Godin. Le défenseur uruguayen, buteur dans le temps additionnel contre Bilbao (3-2) a passé des examens ce lundi qui ont révélé une lésion au niveau de la cuisse gauche. Le capitaine l'avait pressenti en déclarant pour AS, dès dimanche soir: "J'ai peut-être une déchirure, ce sera 3 semaines à un mois, je connais mon corps. J'ai fait le moins d'effort possible pour ne pas que ça s'aggrave".

Avec Lucas Hernandez, Gimenez et Savic également à l'infirmerie, cela tombe très mal. D'autant que le Barça débarquera le 24 novembre, soit juste après la trêve.