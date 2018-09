Mondiaux: Buchard en bronze chez les -52kg

Quatre ans après être monté sur la 3e place des Mondiaux dans la catégorie des -48kg, Amandine Buchard a su s'accrocher, malgré sa non participation aux JO de Rio en 2016 (parce qu'elle ne parvenait plus faire le poids...), pour rebondir ce vendredi, à Bakou, théâtre des championnats du monde de judo. La Française, après une terrible élimination et une clé de bras à l'évidence très douloureuse face à la Japonaise Abe en demi-finales, a serré les dents. Pour s'imposer grâce à l'un de ses mouvements favoris (kata-guruma) dans le combat pour la 3e place face à la Belge Charline Van Snick, médaillée olympique et mondiale, et se parer à nouveau du bronze. C'est la première médaille des Bleus en Azerbaïdjan.