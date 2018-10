Luka Mkheidze a signé la meilleure performance tricolore ce week-end au Grand Prix de Cancun. Engagé en -60kg, le jeune Tricolore a pris la deuxième place, ne s'inclinant en finale que face au Néerlandais Tornike Tsjakadoea. A noter par ailleurs la 5e place pour Cyrille Maret (-100kg) pourtant qualifié pour les demi-finales mais qui n'a pas pu concrétiser. Jean et Azéma (-66kg), Duprat et Chaine (-73kg), Djallo (-81kg) et Pietri (-90kg) ont terminé non classés.