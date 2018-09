Agbegnenou encore sur le toit du monde !

Triple championne d'Europe, et maintenant triple championne du monde ! Pour la troisième fois de sa carrière, après 2014 et 2017, Clarisse Agbegnenou a mis le monde à ses pieds chez les -63kg. Débarquée à Bakou avec le statut de n°1 mondiale, la protégée de Larbi Benboudaoud a parfaitement assumé son statut de grande favorite pour offrir à la délégation française sa deuxième médaille, du plus beau métal, après le bronze d'Amandine Buchard il y a deux jours.

Après une matinée habilement gérée (trois combats, trois ippons), Agbegnenou n'a eu besoin que deux attaques, et 30 secondes, pour balayer l'Allemande Martyna Trajdos en demi-finales. En finale, la Japonaise Miku Tashiro lui a clairement posé plus de problèmes, notamment au niveau de la prise de garde. Mais après plus de quatre minutes d'effort, au golden score, elle a fini par la mettre sur le dos, comme toutes les autres.

Si l'on ajoute les breloques en argent conquises en 2013 et en 2015, cela fait maintenant cinq médailles mondiales pour Agbegnenou, à 25 ans seulement. Personne, dans l'histoire du judo féminin français, n'est monté sur autant de podiums planétaires. Et c'est maintenant au sommet de l'Olympe, après l'argent de Rio en 2016, qu'on l'attend en 2020. Agbegnenou a suffisamment prouvé qu'elle avait tout d'une reine.