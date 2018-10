Médaillée de bronze de l'Euro en début d'année en Croatie, l'équipe de France espère bien monter sur la plus haute marche du podium en janvier 2020 lors de la compétition organisée conjointement par l'Autriche, la Norvège et la Suède. Mais avant de décrocher un quatrième titre européen, les Bleus ont rendez-vous avec le Mondial, organisé début 2019 au Danemark et en Allemagne, mais aussi avec les éliminatoires de cet Euro 2020, qui ont débuté ce jeudi à Aix-en-Provence pour les Tricolores.

Opposée à une équipe de Lituanie diminuée, avec les absences de ses deux fers de lance Jonas Truchanovicius et Aidenas Malazinskas, la troupe de Didier Dinart n'a eu aucun mal à l'emporter (42-27).

S'appuyant sur une bonne défense et une attaque prolifique, les Bleus avaient déjà fait le trou à la pause (21-10). La seconde période a permis au staff tricolore de faire tourner en prévision du match prévu face à la Roumanie, dimanche à Cluj, toujours dans le cadre de ces éliminatoires.