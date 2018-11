Coupe EHF (M): Saint-Raphaël qualifié pour le tour principal

Malgré la défaite concédée ce dimanche à domicile face au Maccabi Rishon Lezion (30-27) lors de l'ultime tour préliminaire, Saint-Raphaël se qualifie pour le tour principal de la Coupe EHF. Les Raphaëlois, qui s'étaient imposés avec la manière (et avec 7 buts d'écart) sur le terrain de leurs adversaires lors du match aller, ont bien cru laisser échapper leur billet.

Car à moins de cinq minutes du terme de la rencontre, le Maccabi menait de 6 buts et se voyait déjà renverser définitivement le club tricolore. Piqué au vif, et grâce à un réveil in extremis, Saint-Raphaël poursuit donc sa route dans la compétition européenne.