Tony Finau mène toujours la danse après trois tours au WGC de Shanghai. L'Américain, membre de l'équipe US de Ryder Cup, a rendu une carte de 70 ce jeudi et pointe à -13, avec trois coups d'avance sur Patrick Reed, Justin Rose et Xander Schauffele.

Après une journée difficile (76), Alexander Levy est désormais à +1 et pointe au 28e rang avant le quatrième et dernier tour.