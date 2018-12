Maurice: Pavon et Perez toujours placés

Les Français sont toujours dans le bon wagon à l'Open de Maurice où, à trois coups d'un duo de tête composé par l'Américain Kurt Kitayama et le Sud-Africain Justin Harding (-16), on retrouve Matthieu Pavon dans un petit groupe à la troisième place (-13). Victor Perez est juste derrière (6e, -12), alors que Romain Langasque, à la faveur d'une belle journée (65), remonte à la 12e place (-9).

