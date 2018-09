Les Etats-Unis marquent les deux premiers points

Tenants du titre, les Etats-Unis ont bien commencé la Ryder Cup 2018, disputée ce week-end au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'équipe de Jim Furyk a en effet marqué les deux premiers points de cette compétition lors des fourballs disputés ce vendredi matin (2-0).

Lors du match 2, Dustin Johnson et Rickie Fowler ont dominé Rory McIlroy et Thorbjorn Olesen sur le score de 4&2 (quatre points d'avance à deux coups de la fin). Dans la foulée, Tony Finau et Brooks Koepka ont remporté le match 1 face à Justin Rose et John Ram (1up). La paire européenne a longtemps mené au score avant de craquer sur la fin.