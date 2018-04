Houston: Poulter au bout du suspense

Six ans après son précédent sacre sur le PGA Tour, l’Anglais Ian Poulter a remporté le Houston Open aux dépens l’Américain Beau Hossler, dimanche dans le Texas.

Les deux joueurs étaient déjà à égalité au début du 4e tour et Poulter a arraché le playoff à la faveur d’un énorme put sur le 18 avant de s’offrir la victoire dans la foulée. Le golfeur de 42 ans se présentera en pleine confiance au Masters à Augusta cette semaine.

"Of course he does!"@IanJamesPoulter with the #ShotOfTheDay. pic.twitter.com/AkACkiJpIY