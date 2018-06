Havret a mené l'Open de France

Bradley Dredge est le premier leader de l'Open de France, après le premier tour disputé jeudi (et pour la dernière édition avant la Ryder Cup, qui se disputera fin septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines). Le Gallois a rendu une carte de 67, soit -4 sous le par, et devance d'un coup Graeme McDowell et Andy Sullivan.

Grégory Havret est le meilleur Français, septième à trois coups. Il a occupé seul la tête, mais a malheureusement terminé avec trois bogeys sur les cinq derniers trous. Havret est à égalité notamment avec Justin Thomas, le n°2 mondial venu prendre ses repères en vue de la Ryder Cup, ou encore Jon Rahm.

Sergio Garcia est 29e à cinq coups, Alexander Levy 43e à six longueurs.