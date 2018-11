Dubai: Les Anglais à la fête

Les Anglais sont bien partis à Dubai, où se jouent jusquà dimanche le DP World Tour Championship, l'épreuve finale du circuit européen.

Matt Wallace, qui a rendu vendredi une carte de 65, occupe seul la tête du tournoi à -11. Il devance deux de ses compatriotes, Jordan Smith et Danny Willett, ainsi que l'Espagnol Adrian Otaegui (-10). L'Américain Patrick Reed (-9) fait partie des joueurs en embuscade, tout comme Rory McIlroy et Tommy Fleetwood (-8).

Un peu plus loin, les deux Français ont joué dans le par lors de ce deuxième tour. Mike Lorenzo-Vera est 33e (-2), tandis qu'Alexander Levy est 43e (Par).

️ The best of @mattsjwallace's second round in three minutes. #DPWTC #RolexSeries pic.twitter.com/XsShMk5ieL