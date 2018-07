British Open: Woods n'accélère pas, Levy et Dustin Johnson s'arrêtent là

Alexander Levy ne passera pas le cut au British Open. Le Français, après son +2 de la veille, a signé un +4 (75) vendredi lors du deuxième tour, ce qui le place en 115e position provisoire à 12 coups des leaders virtuels, Zach Johnson (-4 vendredi) et Kevin Kisner (-1 après 10 trous, soit 39).

Tiger Woods, lui, est resté dans le par et reste également à 0 au général, à la 30e place.

Levy n'est pas le seul à avoir raté son tournoi: Henrik Stenson (+4 vendredi) est 72e à neuf coups de la tête ; Justin Thomas (+6 vendredi) et Sergio Garcia (par) sont virtuellement en 90e position à 10 coups ; Dustin Johnson (+1) et Bubba Watson (+2) sont à égalité avec Levy ; Ian Poulter (+10) est 150e et quasiment dernier, à 18 longueurs des leaders.