British Open-Woods: "Je n'ai pas réalisé que j'avais rejoint la tête"

C’est l’événement au British Open: Tiger Woods pointe en 6eposition, à 4 coups des leaders, et se retrouve donc en mesure de s’imposer en Grand Chelem pour la première fois depuis 10 ans. Et déjà l'événement quand la nouvelle s'est répandue ce samedi comme une onde de choc dans les rangs du public de Carnoustie : Woods était en tête de l'Open (-6) ! Le moment, même furtif, se dégustait et provoquait l'émoi de tous à la faveur de ce par 5 du trou n°14 atteint en 2 coups. L'homme aux 3 victoires sur le British était passé à l'offensive et se fendrait encore de 6 birdies, dont 3 consécutifs du 9e au 11e trou. Pour un seul bogey au 16. "L'ambiance était assez électrique, même si je n'ai pas réalisé que j'avais rejoint la tête. Je cherchais juste à me rapprocher au max des autres gars et surtout de ne pas perdre sur cette fin de parcours."

'I had to post a number and try to keep myself within reach.'



