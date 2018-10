Van Basten va quitter la Fifa

Ancienne gloire du football néerlandais figurant en son temps parmi les tout meilleurs attaquants de la planète, Marco van Basten avait d'abord embrassé une carrière de technicien avant d'endosser un rôle de responsable du développement technique au sein de la Fifa (Fédération internationale de football association) en 2016.

Le Néerlandais de bientôt 54 ans va mettre fin à ce mandat pour passer plus de temps auprès de sa famille, rapporte Sky Sports. Ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et de l'AC Milan dans les 80 et 90, Marco van Basten avait notamment remporté l'Euro 88 avec les Pays-Bas, pour ensuite devenir sélectionneur national des Oranje ou coach de l'AZ Alkmaar ou des Lanciers.