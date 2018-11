Un nouveau challenge exotique pour Bolt ?

Usain Bolt n’en a peut-être pas encore terminé avec le football. Si son aventure en Australie a tourné court, le temps d’un essai de quelques semaines dans l’effectif des Central Coast Mariners, l’octuple champion olympique pourrait poursuivre sa tentative de reconversion… au Mexique, sous les ordres d’une véritable légende de ce sport.

Selon Fox Sports, l’ex-sprinteur jamaïcain (32 ans) serait effectivement en contact avec les Dorados de Sinaloa, club de deuxième division mexicaine entraîné depuis septembre dernier par un certain Diego Maradona. Plusieurs sponsors, dont l'horloger de luxe Hublot, auraient déjà été approchés pour tenter de finaliser son arrivée.

L’ancien sélectionneur de l’Argentine a déjà évolué aux côtés de l’homme le plus rapide du monde, cette année, lors d’un match de charité organisé en Suisse, et souhaiterait l’attirer pour muscler son secteur offensif en cas de montée en Liga MX (*). Sans doute plus marketing que sportif, le coup serait énorme pour "El Pibe de Oro".

(*) Les Dorados vont affronter Juarez en demi-finales des playoffs de leur championnat.