Trois Bleus à l'écart

Vendredi prochain, l'équipe de France sera à Rotterdam pour défier les Pays-Bas dans le cadre de la Ligue A des nations. La préparation a débuté à Clairefontaine pour les champions du monde, rassemblés depuis lundi.

Et ce mardi, selon les informations de L'Equipe, trois joueurs n'ont pas pu participer normalement à la séance collective du jour dans les Yvelines. Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais) et Djibril Sidibé (AS Monaco) ont travaillé individuellement mais leur participation à la rencontre face aux Oranje ne devrait pas être remise en cause.